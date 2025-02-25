Эксперт научит строить финансовую модель: вы увидите сильные стороны бизнеса

Популярность финансового моделирования сейчас набирает обороты. Финансовые модели стали основными инструментами не только финансового менеджера и финансового директора, но и бухгалтера и руководителя. На бесплатном вебинаре «Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения» разберем какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель. Он состоится уже сегодня в 20:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Структура бизнеса и его цели.
Продавец на маркетплейсах: специфика работы.
Риски и преимущества, которые следует учесть.
Точки планирования и их взаимосвязь.
Проверка реалистичности финансовой модели.
Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.
Бонус: Таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 20:00 мск!
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