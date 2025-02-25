Посмотрите на бизнес с новой стороны: постройте его финансовую модель

Разберитесь в том, как создать финансовую модель бизнеса, разработайте ее, повысив при этом эффективность своей деятельности, а также приобретите новые навыки, что увеличит вашу ценность как специалиста.

Популярность финансового моделирования сейчас набирает обороты. Финансовые модели стали основными инструментами не только финансового менеджера и финансового директора, но и бухгалтера и руководителя. На бесплатном вебинаре «Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения» разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель. Он состоится уже сегодня в 20:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Структура бизнеса и его цели. Продавец на маркетплейсах: специфика работы. Риски и преимущества, которые следует учесть. Точки планирования и их взаимосвязь. Проверка реалистичности финансовой модели. Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Бонус: Таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 20:00 мск!