🌴 Российские компании могут подключиться к экономическим и инвестпроектам в ЦАР

Он провел встречу с послом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Леоном Додону-Пунагаза.

«Конструктивные связи между Москвой и Банги не подвержены изменениям политической конъюнктуры, демонстрируют позитивную динамику и должны стать примером для расширения двустороннего экономического взаимодействия», — констатировал Карасин.

По его словам, сенаторы готовы содействовать дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и ЦАР. В числе крупных проектов, к которым могут подключиться российские компании – разработка полезных ископаемых, энергетика, поставки промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники.

Леон Додону-Пунагаза подчеркнул роль, которую сыграла Россия в процессе становления и развития его страны. Он отметил, что у России и ЦАР есть фундамент для расширения взаимодействия с акцентом на торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы.