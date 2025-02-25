Для Курской области утвердили ипотеку в 2 процента

Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов РФ» теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье:

признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов;

либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам.

Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, уточняет Минфин.

Программа действует до 31 декабря 2026 года.

До этого же срока продлена льготная ипотека для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.

Соответствующее решение согласовано Правительством РФ в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках исполнения поручения Президента.