ФНС РФ выпустила официальное письмо по вопросу применения своих «черных списков»

Это письмо ФНС от 18.02.2025 № ШЮ-4-13/1583@ «О периоде применения приказов, утверждающих перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией».

Дублируем теперь уже официальную позицию ведомства:

«Приказ ФНС России от 30.10.2024 N ЕД-7-17/914@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией" вступил в силу 31.12.2024, в связи с чем утвержденный данным приказом перечень учитывается начиная с налогового периода 2025 года при определении налогоплательщиком налоговой базы по соответствующему налогу в отношении прибыли контролируемых иностранных компаний, определяемой за финансовый год, дата окончания которого приходится на 2024 год.

При определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период 2024 года по соответствующему налогу в отношении прибыли КИК, определяемой за финансовый год, дата окончания которого приходится на 2023 год, следует руководствоваться действующим до 31.12.2024 перечнем, утвержденным приказом ФНС России от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@».