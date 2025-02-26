Минфин может закрыть лазейку для снижения налога на элитную недвижимость

С 01.01.2025 вступили в силу новые правила налогообложения для объектов недвижимости, у которых кадастровая стоимость превышает 300 миллионов рублей.

Финансовое ведомство в письме от 13.01.2025 № 03-05-04-01/903 разъяснило, что регионы теперь не могут устанавливать ставку налога на имущество организаций выше 2,5%, а также попыталось закрыть лазейку для дробления зданий на помещения с целью снижения налоговой нагрузки.

По новым правилам, повышенная ставка до 2,5% будет только к тем объектам, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. При этом ключевым условием является оценка каждого объекта недвижимости отдельно.

Если здание разделено на помещения, которые зарегистрированы как самостоятельные объекты, ставка рассчитывается исходя из кадастровой стоимости каждого из них — подчеркивает Минфин. Даже если все здание оценивается дороже 300 млн, но отдельные помещения дешевле этого порога, к ним не применяется повышенная ставка.

Вместе с тем Минфин предупредил о недопустимости злоупотреблений: когда компании намеренно делят здания на части, чтобы избежать уплаты налога по повышенной ставке.

Однако остаются вопросы: как будет отслеживаться добросовестность разделения объектов и какие меры примут власти для предотвращения судебных споров. Ясно одно — Минфин намерен ужесточить контроль за налогообложением элитной недвижимости, сохраняя баланс между фискальными интересами и поддержкой предпринимателей.