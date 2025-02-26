⚡️ Итоги дня: за буллинг в сети запретят доступ в интернет, у абонентов t2 появится «вечный номер», а книжный магазин запустил бренд косметики

Доступ в интернет могут запретить за буллинг в сети. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Это будет наказанием и способом защитить жертв буллинга и сталкинга.

Пользователей интернета хотят заставить проходить верификацию возраста, когда нужно получить доступ к контенту с маркировкой 18+. Сейчас такой контент доступен любому интернет-пользователю, который поставит «галочку», что ему исполнилось 18 лет, но проверку никто не проходит. Эту идею также предложила Татьяна Москалькова.

У производителей одежды выросли продажи на маркетплейсах и составили почти половину их выручки. В 2025 году 75% опрошенных представителей бизнеса планируют увеличить объем поставок на маркетплейсы или начать работать с ними.

Чаще всего россияне покупают блины с творогом и мясом, на втором месте — ветчина и сыр. В прошлом году вкусовые предпочтения россиян был идентичные. Базовый набор продуктов для приготовления блинов на молоке за год подорожал на 10%.

Роспотребнадзор выяснил, что в магазинах «Дикси», «Магнит» и «О’кей» продают опасную подделку вместо масла и творога. 14 производителей выдают за натуральную молочку фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой. Товары также продаются в «Светофоре», «Верном» и «Семишагофф».

Россиянка выиграла 46 млн рублей в лотерею, пока жарила блины. По словам женщины, раньше она уже выигрывала по несколько тысяч рублей, а в этот раз «купила билеты и пошла печь блины», в это время ей на телефон пришло смс-сообщение о победе.

«Читай-город – Буквоед» запустил свой бренд косметики и бижутерии, он называется LafiLaf. В линейку продукции этого бренда вошли кремы для рук, средства для ванн, бальзамы для губ, косметички, маски для сна. Целевая аудитория продукции этой СТМ – девочки 7-14 лет

Один из крупнейших операторов платных дорог Vinci ушел из России. Группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), которая занималась строительством первого участка платной автотрассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург.