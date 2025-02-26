® Малый и средний бизнес сможет быстрее регистрировать товарный знак

Теперь предприниматели могут на одной площадке подать заявку на регистрацию товарного знака, выбрать франшизу и получить бесплатную помощь юриста.

Роспатент и Корпорация МСП создали новый сервис для бизнеса, который поможет быстро зарегистрировать товарный знак. Предпринимателям больше не придется переходить на сторонние ресурсы. Сделать бренд можно сразу на платформе МСП.РФ.

«Пользователь Цифровой платформы может получить пошаговую инструкцию, что именно ему нужно делать для регистрации товарного знака в отношении выпускаемой продукции или оказываемых услуг», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис позволит подать заявку на регистрацию товарного знака, получить доступ к поисковой платформе Роспатента, ознакомиться с каталогом франшиз и подать заявку на их покупку, а также получить бесплатную юридическую консультацию.