⚡️ Итоги дня: Ozon увеличил оборот на 64%, цены на масло стали падать, а больше всего пивных магазинов в Краснодарском крае

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» в новом сезоне запустит обновленную модель самокатов Ninebot. Они получили новый дизайн, улучшенное управление, а также функцию определения и предотвращения агрессивной езды, которую оператор будет тестировать в течение сезона.

«МТС Медиа» открывает свою студию производства фильмов и сериалов KIONFILM. Производственный потенциал студии — более 30 проектов в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Kion.

Аналитики «Контур.Фокуса» выяснили, что больше всего пивных магазинов в России на 1 февраля 2025 года работает в Краснодарском крае (522 магазина) и Московской области (460 магазинов). Тройку лидеров замыкает Москва — в столице работает 456 точек. На четвертом и пятом места — Ростовская область (379) и Ставропольский край (293).

Средний размер выданных потребительских кредитов в январе сократился на 14,3% по сравнению с декабрем 2024 года, составив 119,3 тыс. рублей. Это самое низкое значение показателя с начала 2024 года.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» намерены предложить правительству совместно разработать систему льгот для предприятий, учрежденных участниками СВО. Также при предоставлении компаниям льгот хотят учитывать число работающих в них ветеранов.

Москва выставила на торги историческое здание площадью свыше 300 кв. м, расположенное в центре столицы, в Басманном районе. Это объект культурного наследия «Главный дом городской усадьбы (деревянный) с каменным сводчатым полуподвалом, 1807 — 1810, 1819 — 1821, 1879 годы, архитектор Пономарев П.Г.». Торги запланированы на 13 марта.

Цены на сливочное масло в РФ снизились впервые с сентября 2023 года. 18 по 24 февраля 2025 года стоимость масла упала на 0,06%. До этого Росстат отмечал снижение стоимости сливочного масла с 5 по 11 сентября 2023 года, тогда уменьшение цены составляло 0,09%.

Вкладчики начали проявлять больше интереса к депозитам сроком от девяти месяцев. С начала 2025 года доля вкладов (по объему средств) на платформе «Финуслуги» на срок шесть месяцев и меньше снизилась на 4,2 п.п. Доля депозитов со сроком на один месяц снизилась на 1,42 п.п., на три месяца — на 1,31 п.п., на шесть месяцев — на 1,48 п.п.

Оборот каршеринга «Ситидрайв» вырос на 40% за год и достиг 18 млрд рублей. Компания вышла в новые города и запустила сервис долгосрочной аренды.