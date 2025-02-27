В справке о сальдо ЕНС теперь есть новые данные

С февраля 2025 изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС.

В новую форму справки добавлены:

QR-код на сервис ФНС «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС», который позволяет направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и обеспечительных мер, которое будет рассмотрено в течение 24 часов;

строки «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».

Новая форма справки также содержит четыре приложения:

детализация отрицательного сальдо ЕНС;

информация о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;

расчет сумм пени, учитываемой на ЕНС;

детализация сумм совокупной обязанности по налогам.

Справка предоставляется налогоплательщику по его запросу, переданному в налоговый орган в электронном виде по ТКС, через ЛК или на бумаге.

Можно запросить справку в полном объеме либо отдельные приложения к справке, поясняют налоговики.