Сальдо ЕНС

В справке о сальдо ЕНС теперь есть новые данные

С февраля 2025 изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС.

В новую форму справки добавлены:

  • QR-код на сервис ФНС «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС», который позволяет направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и обеспечительных мер, которое будет рассмотрено в течение 24 часов;

  • строки «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».

Новая форма справки также содержит четыре приложения:

  • детализация отрицательного сальдо ЕНС;

  • информация о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;

  • расчет сумм пени, учитываемой на ЕНС;

  • детализация сумм совокупной обязанности по налогам.

Справка предоставляется налогоплательщику по его запросу, переданному в налоговый орган в электронном виде по ТКС, через ЛК или на бумаге.

Можно запросить справку в полном объеме либо отдельные приложения к справке, поясняют налоговики.

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