В справке о сальдо ЕНС теперь есть новые данные

В новую форму справки добавлены:
QR-код на сервис ФНС «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС», который позволяет направить формализованное электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС, мер взыскания и обеспечительных мер, которое будет рассмотрено в течение 24 часов;
строки «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».
Новая форма справки также содержит четыре приложения:
детализация отрицательного сальдо ЕНС;
информация о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;
расчет сумм пени, учитываемой на ЕНС;
детализация сумм совокупной обязанности по налогам.
Справка предоставляется налогоплательщику по его запросу, переданному в налоговый орган в электронном виде по ТКС, через ЛК или на бумаге.
Можно запросить справку в полном объеме либо отдельные приложения к справке, поясняют налоговики.
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