Кабмин определил пять критериев для особого проведения общих собраний акционеров

С 25.02.2025 акционерные общества, соответствующие одному из пяти критериев, получили право применять особый порядок проведения общих собраний.

Постановление от 25.02.2025 № 220 определяет критерии для АО, которые смогут применять особые положения закона «Об акционерных обществах» при проведении общих собраний акционеров.

Особые процедуры принятия решений смогут использовать АО, соответствующие хотя бы одному из критериев:

включение в перечень хозяйственных обществ с правом самостоятельного определения объема и/или состава раскрываемой информации (в связи с санкциями);

принадлежность к стратегическим предприятиям по перечню из указа президента;

есть статус дочерней или зависимой компании стратегического АО, работающего в регионах с максимальным или средним уровнем реагирования;

действует временное управление акциями на основании указа Президента;

вхождение в перечень организаций при Правительстве РФ с числом акционеров более 500 тыс.

Постановление вступило в силу 25 февраля 2025 года.