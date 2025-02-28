⚡️ Итоги дня: на лечение питомцев уходит до 50 млрд рублей, Московский зоопарк выбирает имя для альпаки, а для писателей создадут реалити-шоу

АВТОВАЗ показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие. Стоимость автомобиля в самой бюджетной комплектации оценивается в 1-1,2 млн рублей.

Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с сегодняшнего дня. С 28 февраля звонки, СМС и интернет расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана абонентов. Наценку уже отменили «Билайн», t2 Мобайл, ВТБ Мобайл и Ростелеком.

Импортные макароны Barilla подорожают на 15-30% с 1 марта. Подорожание затронет 24 из 26 позиций. Рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из недружественных стран.

Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году. Расходы увеличились на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд рублей. Ветклиники повысили стоимость услуг вслед за ростом цен на препараты.

В России появится первое реалити-шоу о будущих писателях «Новое слово». Проект нацелен на открытие новых имен в российской литературе и формирование общества молодых авторов.

Microsoft остановит работу Skype в мае 2025 года. Пользователям предлагают перейти в Teams. Сервис для видеозвонков Skype запустили в 2003 году.

Сотрудник банка Citigroup случайно зачислил на счет клиента 81 трлн долларов вместо 280 долларов. Ошибку заметили только через полтора часа после обработки платежа и транзакцию отменили. В 2024 году в этом банке было 10 таких же инцидентов с переводом средств на суммы более 1 млрд долларов.