⚡️ Итоги дня: на лечение питомцев уходит до 50 млрд рублей, Московский зоопарк выбирает имя для альпаки, а для писателей создадут реалити-шоу

Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году. Расходы увеличились на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд рублей. Ветклиники повысили стоимость услуг вслед за ростом цен на препараты.
На бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку. Промплощадки выкупила структура, совладельцем которой является концерн «Калашников».
Импортные макароны Barilla подорожают на 15-30% с 1 марта. Подорожание затронет 24 из 26 позиций. Рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из недружественных стран.
Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с сегодняшнего дня. С 28 февраля звонки, СМС и интернет расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана абонентов. Наценку уже отменили «Билайн», t2 Мобайл, ВТБ Мобайл и Ростелеком.
АВТОВАЗ показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие. Стоимость автомобиля в самой бюджетной комплектации оценивается в 1-1,2 млн рублей.
В России появится первое реалити-шоу о будущих писателях «Новое слово». Проект нацелен на открытие новых имен в российской литературе и формирование общества молодых авторов.
Microsoft остановит работу Skype в мае 2025 года. Пользователям предлагают перейти в Teams. Сервис для видеозвонков Skype запустили в 2003 году.
Сотрудник банка Citigroup случайно зачислил на счет клиента 81 трлн долларов вместо 280 долларов. Ошибку заметили только через полтора часа после обработки платежа и транзакцию отменили. В 2024 году в этом банке было 10 таких же инцидентов с переводом средств на суммы более 1 млрд долларов.
Московский зоопарк выбирает имя для самца альпаки. Всего на выбор представлено шесть вариантов, причем три из них вдохновлены культурой инков, которые одомашнили этих животных. Среди них – Инти (имя инкского бога солнца), Пача (переводится с языка инков как «вселенная») и Куско (название столицы древней инкской империи). Также в числе вариантов – Зефир, Ватный Пуфик и Альберт.
Искусственный интеллект поможет в поиске пропавших домашних животных. Жители Нижнего Новгорода смогут загружать информацию о найденных и пропавших кошках и собаках в приложение «Карта жителя Нижегородской области». Если нейросеть находит сходство, то пользователь в разделе «Мои объявления» увидит надпись «Совпадение».
Японские ученые создали самую маленькую в мире видеоигру. Игроки в ней управляют наночастицами размером около одного нанометра. Игрок управляет миниатюрным космическим кораблем и «стреляет» по полистироловым наночастицам, заставляя их двигаться.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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