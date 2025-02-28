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⚡️ Итоги дня: на лечение питомцев уходит до 50 млрд рублей, Московский зоопарк выбирает имя для альпаки, а для писателей создадут реалити-шоу

Подготовили обзор главных событий дня — 28 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году. Расходы увеличились на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд рублей. Ветклиники повысили стоимость услуг вслед за ростом цен на препараты.

  • На бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку. Промплощадки выкупила структура, совладельцем которой является концерн «Калашников».

  • Импортные макароны Barilla подорожают на 15-30% с 1 марта. Подорожание затронет 24 из 26 позиций. Рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из недружественных стран. 

  • Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с сегодняшнего дня. С 28 февраля звонки, СМС и интернет расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана абонентов. Наценку уже отменили «Билайн», t2 Мобайл, ВТБ Мобайл и Ростелеком.

  • АВТОВАЗ показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие. Стоимость автомобиля в самой бюджетной комплектации оценивается в 1-1,2 млн рублей.

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  • В России появится первое реалити-шоу о будущих писателях «Новое слово». Проект нацелен на открытие новых имен в российской литературе и формирование общества молодых авторов.

  • Microsoft остановит работу Skype в мае 2025 года. Пользователям предлагают перейти в Teams. Сервис для видеозвонков Skype запустили в 2003 году.

  • Сотрудник банка Citigroup случайно зачислил на счет клиента 81 трлн долларов вместо 280 долларов. Ошибку заметили только через полтора часа после обработки платежа и транзакцию отменили. В 2024 году в этом банке было 10 таких же инцидентов с переводом средств на суммы более 1 млрд долларов.

  • Московский зоопарк выбирает имя для самца альпаки. Всего на выбор представлено шесть вариантов, причем три из них вдохновлены культурой инков, которые одомашнили этих животных. Среди них – Инти (имя инкского бога солнца), Пача (переводится с языка инков как «вселенная») и Куско (название столицы древней инкской империи). Также в числе вариантов – Зефир, Ватный Пуфик и Альберт.

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  • Искусственный интеллект поможет в поиске пропавших домашних животных. Жители Нижнего Новгорода смогут загружать информацию о найденных и пропавших кошках и собаках в приложение «Карта жителя Нижегородской области». Если нейросеть находит сходство, то пользователь в разделе «Мои объявления» увидит надпись «Совпадение».

  • Японские ученые создали самую маленькую в мире видеоигру. Игроки в ней управляют наночастицами размером около одного нанометра. Игрок управляет миниатюрным космическим кораблем и «стреляет» по полистироловым наночастицам, заставляя их двигаться.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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