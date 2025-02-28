В реестр ФНС включили 518 майнеров

Легально добывать криптовалюту могут 518 майнеров и 91 оператор.

Свыше 600 майнеров и операторов инфраструктуры для добычи криптовалюты получили место в реестре ФНС. Это дает право легально заниматься майнингом.

«В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включено 518 майнеров, а в реестр операторов майнинговой инфраструктуры — 91 оператор», — сказали в пресс-службе ФНС.

Сейчас право вести деятельность по добыче криптовалюты есть у компаний и ИП, которых внесли в специальный реестр. Физические лица могут добывать криптовалюту без нахождения в реестре. Однако им нужно соблюдать лимиты энергопотребления.

Недавно мы писали, что в личном кабинете ФНС можно заявить о получении цифровой валюты.