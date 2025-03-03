После отмены санкций Минпромторг согласен снизить импортные пошлины на товары

Минпромторг в особом порядке готов снизить пошлины на импортную косметику и бытовую химию, если недружественные государства снимут санкции против российских экспортеров. Решения будут принимать по каждому бренду в отдельности.

Госдума придерживается иной точки зрения: депутаты хотят ввести повышенные сборы для брендов, которые ушли из РФ, но сейчас захотели вернуться. Например, поднять их с минимального показателя в 5-10% до 30-50%. Такие нормы будут действовать для массового фешен-ретейла, газированных напитков, кондитерских изделий, сельскохозяйственных товаров. Об этом пишут «Известия».

«Мы, безусловно, должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией», — сказали в Минпромторге.

Сейчас в ЕАЭС на косметику и бытовую химию действуют повышенные пошлины в размере 35%. Это стало ответной мерой на санкции и поддержкой отечественной производителей.