Небольшие компании смогут не принимать оплату по QR-коду

Чтобы предприниматели не тратили средства на покупку оборудования, в Центробанке хотят обязать принимать оплату по QR-коду только тех, чья выручка превышает 20 млн рублей.

Зампред Центробанка Алексей Гузнов рассказал, что мелкие компании хотят освободить от обязанности применять QR-код при проведении оплаты. Это будут делать только представители крупного бизнеса с выручкой свыше 20 млн рублей. Пока что магазины с таким доходом обязаны принимать оплату по карте «Мир».

Речь идет об универсальном QR-коде, который будет на кассе только один и по нему смогут оплатить покупки клиенты разных банков, а также пользователи СБП и цифровых рублей. Об этом пишут «Известия».

Алексей Гузнов считает, что применять новые технологии должен тот бизнес, который способен в них инвестировать. Изначально обязать пользоваться QR-кодом собирались всех предпринимателей, что может привести к гибели микробизнеса. Например, самозанятым или ИП, которые торгуют на рынке будет невыгодно покупать терминал, чтобы показывать код для оплаты.

Начальник управления развития продуктов департамента корпоративного бизнеса ББР Банка Павел Соломин объяснил, что под порог выручки в 20 млн рублей попадает практически любой «магазин у дома», поэтому лимит лучше пересмотреть в большую сторону, чтобы он действовал только для крупных игроков.

О том, что QR-коды помогают малому бизнесу сэкономить на комиссиях и затратах на эквайринг рассказала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она считает, что подключиться к новой технологии будет в интересах самих предпринимателей. Послабление стоит сделать для ИП, которые торгуют на ярмарках и вещевых рынках, поскольку их клиенты привыкли к наличной оплате.