Инвестиции

В выходные объем торгов на Мосбирже превысил 10 млрд рублей

Торговая площадка в экспериментальном режиме запустила торги ценными бумагами в выходные дни. Пока что можно проводить сделки только с ликвидными акциями.

1 и 2 марта 2025 года Мосбиржа провела эксперимент с торгами в выходные дни. Свыше 65 тыс. участников торгов в этом время совершили 291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей.

В торгах на выходных принимали участие Т-Инвестиции, БКС Мир Инвестиций, ФИНАМ, СберИнвестиции и Альфа-Инвестиции. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

На первом этапе эксперимента с торгами в выходные дни можно заключать сделки только с наиболее ликвидными акциями. Чтобы снизить риски волатильности, ценовые границы сузили до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    я уж было подумал блинами торговали...

    Свыше 65 тыс. участников торгов в этом время совершили 291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей.

    на 1 участника 4,5 сделки на общую сумму 155,3 тыщи!

    34,7 тыщи на одну сделку!

    В моём представлении на бирже торгуются ... "крупным оптом".... минимум миллионами кидаются!

    а тут... Да пенсионеры в пятёрочках больше тратят!