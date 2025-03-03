В выходные объем торгов на Мосбирже превысил 10 млрд рублей

1 и 2 марта 2025 года Мосбиржа провела эксперимент с торгами в выходные дни. Свыше 65 тыс. участников торгов в этом время совершили 291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей.
В торгах на выходных принимали участие Т-Инвестиции, БКС Мир Инвестиций, ФИНАМ, СберИнвестиции и Альфа-Инвестиции. Об этом сказано на сайте торговой площадки.
На первом этапе эксперимента с торгами в выходные дни можно заключать сделки только с наиболее ликвидными акциями. Чтобы снизить риски волатильности, ценовые границы сузили до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
Комментарии1
я уж было подумал блинами торговали...
на 1 участника 4,5 сделки на общую сумму 155,3 тыщи!
34,7 тыщи на одну сделку!
В моём представлении на бирже торгуются ... "крупным оптом".... минимум миллионами кидаются!
а тут... Да пенсионеры в пятёрочках больше тратят!