Маткапитал разрешат тратить на платную медицину

Депутаты и сенатор внесли в Госдуму законопроект, по которому семьи с детьми смогут потратить материнский капитал на платные медицинские услуги для ребенка.

Авторы проекта заметили, что не всю медицинскую помощь можно получить бесплатно. В некоторых регионах местные власти дали семьям возможность применять региональный маткапитал на лечение и реабилитацию ребенка. Эту практику хотят установить на федеральном уровне.

Однако за счет материнского капитала можно будет получить не любые платные медуслуги, а только те, которые предоставляют при неотложной помощи. Например, «когда возникают проблемы, требующие немедленного вмешательства, но не являющиеся непосредственно угрожающими жизни ребенка».

«Принятие законопроекта окажет реальную поддержку родителям в оказании детям неотложной медицинской помощи, следовательно, положительно скажется на здоровье детей, а, значит, и на демографическом развитии страны», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, на образование, пенсию мамы, покупку товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов и на ежемесячную поддержку семьям с низким доходом.