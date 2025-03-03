⚡️ Итоги дня: ЦБ будет искать сообщник мошенников среди сотрудников банка, а по воскресеньям могут запретить продажу алкоголя

«Яндекс Карты» добавили рекламное брендирование маршрутов. Новый инструмент сочетает три формата: отображение меток с рекламной информацией на карте, виртуальные билборды, появляющиеся на маршруте во время движения, и баннеры, отображаемые при построении маршрута и остановке.

«Авито» запускает доставку цветов до двери. С новой опцией у пользователей «Авито» будет возможность заказать с быстрой доставкой букеты и другие подарочные цветочные композиции. Для оформления заказа достаточно в карточке товара нажать на кнопку «Купить с доставкой» и выбрать наиболее подходящий вариант отправки букета.

Центробанк предложил обязать банки выявлять сотрудников, которые сознательно или непроизвольно содействуют мошенникам в оформлении кредита на жертв.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить продажу алкоголя в воскресенье и подготовил соответствующий законопроект. По его мнению, такие ограничения помогут в борьбе с алкоголизацией населения.