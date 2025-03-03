⚡️ Итоги дня: ЦБ будет искать сообщник мошенников среди сотрудников банка, а по воскресеньям могут запретить продажу алкоголя

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии3
На фото выглядит потрясающе!
Так давно известно: "Кому - война, а кому - мать родна".
НЕ знаю, кого ЦБ будет выявлять, но с 1 марта серьезно поднял тарифы на РКО это факт. для меня это 110%.