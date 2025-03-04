⚡️ Итоги дня: спама стало в 2,5 раза меньше, в компании «Ароматный мир» корпоративный конфликт, а россияне потратят на цветы 2,3 тысячи

Общее число спам-писем и СМС в российских почтовых сервисах и на сетях операторов за последние пять лет сократилось в 2,5 раза. Спам составляет примерно 12-20% от общего объема обрабатываемых почтой сообщений.

В ГК «Ароматный мир» (сеть одноименных алкомаркетов) начался корпоративный конфликт. Один из соучредителей, Валерий Задорин, требует через суд отменить сделку, согласованную его братом Павлом Задориным, которому принадлежит более половины бизнеса компании.

Сеть алкомаркетов «Ароматный мир» посоветовала клиентам удалить ее приложение из-за технического сбоя: у покупателей не списываются бонусные баллы. Компания в ближайшее время обещает выпустить новое мобильное приложение.

Кондитеры повысили отпускные цены на сладости. Фабрика «Сладкая слобода», выпускающая печенье, скорректировала цены на 6-5%, производитель фруктов и орехов в шоколаде «Микаелло» – на 5-10%. Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ретейлерам об увеличении отпускных цен на 10-12% с 1 марта.

В Москве тестируют оплату проезда в метро цифровыми рублями. Участники фокус-группы успешно приобрели несколько транспортных карт «Тройка» и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе с помощью универсального QR-кода.

Россияне готовы потратить на цветы в среднем 2 300 рублей. Самыми щедрыми оказались жители Красноярска (3 900) и Владивостока (3 400), а вот самыми экономными — Новокузнецка (1 000). Букет считают полноценным подарком 60% женщин и 43% мужчин.

Продажи готовых блюд в 2024 году выросли на 23,8% в упаковках и почти на 30% в деньгах. Доля продаж готовой еды среди всей скоропортящейся продукции составила 7,5%. К 2030 году траты на готовую еду могут превысить 20% от всех расходов.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в МВД с предложением запретить использование фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног во избежание незаконных штрафов водителей.

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке. Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%.

Суд признал банкротом владельца интернет-магазина «Плеер.ру». Судебное заседание о завершении процедуры реализации имущества предпринимателя Алексея Конышева назначили на 11 августа.