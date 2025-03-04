Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: спама стало в 2,5 раза меньше, в компании «Ароматный мир» корпоративный конфликт, а россияне потратят на цветы 2,3 тысячи

Подготовили обзор главных событий дня — 4 марта 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Общее число спам-писем и СМС в российских почтовых сервисах и на сетях операторов за последние пять лет сократилось в 2,5 раза. Спам составляет примерно 12-20% от общего объема обрабатываемых почтой сообщений.

  • В ГК «Ароматный мир» (сеть одноименных алкомаркетов) начался корпоративный конфликт. Один из соучредителей, Валерий Задорин, требует через суд отменить сделку, согласованную его братом Павлом Задориным, которому принадлежит более половины бизнеса компании.

  • Сеть алкомаркетов «Ароматный мир» посоветовала клиентам удалить ее приложение из-за технического сбоя: у покупателей не списываются бонусные баллы. Компания в ближайшее время обещает выпустить новое мобильное приложение.

  • Кондитеры повысили отпускные цены на сладости. Фабрика «Сладкая слобода», выпускающая печенье, скорректировала цены на 6-5%, производитель фруктов и орехов в шоколаде «Микаелло» – на 5-10%. Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ретейлерам об увеличении отпускных цен на 10-12% с 1 марта.

  • В Москве тестируют оплату проезда в метро цифровыми рублями. Участники фокус-группы успешно приобрели несколько транспортных карт «Тройка» и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе с помощью универсального QR-кода.

  • Россияне готовы потратить на цветы в среднем 2 300 рублей. Самыми щедрыми оказались жители Красноярска (3 900) и Владивостока (3 400), а вот самыми экономными — Новокузнецка (1 000). Букет считают полноценным подарком 60% женщин и 43% мужчин.

  • Продажи готовых блюд в 2024 году выросли на 23,8% в упаковках и почти на 30% в деньгах. Доля продаж готовой еды среди всей скоропортящейся продукции составила 7,5%. К 2030 году траты на готовую еду могут превысить 20% от всех расходов.

  • Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в МВД с предложением запретить использование фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног во избежание незаконных штрафов водителей.

  • Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке. Для ипотечных кредитов на первичное жилье минимальная ставка теперь составляет 28,2%, а для вторичного жилья — 27,6%, при условии, что первоначальный взнос превышает 50%.

  • Суд признал банкротом владельца интернет-магазина «Плеер.ру». Судебное заседание о завершении процедуры реализации имущества предпринимателя Алексея Конышева назначили на 11 августа.

  • В Калининграде на переработку начали принимать «пакеты с пакетами». Пленочный пластик можно принести на площадку для раздельного сбора отходов. Инициатива по переработке будет развиваться в зависимости от предложений жителей региона.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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