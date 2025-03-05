«Старбакс» зарегистрировал два товарных знака в России

Американская компания «Старбакс» в январе и феврале зарегистрировала два товарных знака в РФ, еще по двум заявкам принято решение о регистрации, следует из данных Роспатента.
Государственная регистрация предполагает разрешение на приготовление кофе, оказание услуг по приготовлению пищи и напитков, а также услуги по работе розничного интернет-магазина, отмечает РБК.
В июле 2024 года «Старбакс» продлил действие нескольких товарных знаков в РФ. В их число вошли знаки Starbucks, «Старбакс» и Starbucks Doubleshot, Starbucks Coffee, а также знаки, представляющие собой графические изображения.
Сеть кофеен «Старбакс» ушла из России в марте 2022 года. Под этим брендом на тот момент в стране работали 130 кофеен. В том же году бизнес выкупили рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и бизнесмен Антон Пинский. Они провели ребрендинг сети, назвав ее Stars Coffee. По словам Пинского, стоимость приобретения составила около 500 млн руб.
Комментарии4
Кто-то без них прям скучал? По мне, это был неоправданно дорогой для такого посредственного качества кофе.
Причём мнение моё не единичное, насколько я понимаю. Помнится, даже в родственной Англии ("кузены") сеть была на грани банкротства и готовилась к продаже. Не знаю, продали там в итоге кофейни или нет.
Конечно, я скучаю. У них самый лучший в мире чай
Для такого громкого заявления нужно было попробовать чай всех сортов во всех странах мира.
Старбакс очень много сделал, чтобы я смог попробовать этот чай у него ) Остальные так не умеют