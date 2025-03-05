«Старбакс» зарегистрировал два товарных знака в России

Это может означать, что компания возобновит работу в РФ.

Американская компания «Старбакс» в январе и феврале зарегистрировала два товарных знака в РФ, еще по двум заявкам принято решение о регистрации, следует из данных Роспатента.

Государственная регистрация предполагает разрешение на приготовление кофе, оказание услуг по приготовлению пищи и напитков, а также услуги по работе розничного интернет-магазина, отмечает РБК.