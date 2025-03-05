📅 Как работаем и отдыхаем в марте без длинных выходных 😭

В марте 2025 года 31 день, один перенос, но будет сокращенный рабочий день.

8 Марта — официальный государственный праздник Международный женский день. В 2025 году он попал на субботу. Поэтому 7 мая (пятница) будет сокращенный на 1 час рабочий день (кроме шестидневки).

В связи с этим, постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 предусмотрен, в частности, перенос выходного дня с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

В итоге в марте будет 21 рабочий и 10 выходных дней, включая один праздничный.

При 40-часовой рабочей неделе в марте придется трудиться 167 часов, при 36-часовой — 150,2, а при 24-часовой — 99,8 часов.

Полный производственный календарь смотрите здесь.