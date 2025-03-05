Чтобы не допустить ошибок и модификации аудиторского заключения, в отчетности должны быть соблюдены контрольные соотношения.

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно сдавать по старым формам, которые есть в приказе Минфина № 66н. Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» будет применяться только к отчетности за 2025 год.

В бухотчетности должны быть соблюдены контрольные соотношения. Особенно внимательно их нужно проверить, если бухгалтер работает с программами. Не исключено, что показатели, которые были заполнены автоматически, придется заново вносить вручную.

Для правильности заполнения отчета между показателями форм есть логические связи. От них зависит корректность расчетов. В отчетности нужно увязать показатели бухгалтерского баланса, финансовые результаты, информацию об изменении капитала, о движении денежных средств.

Любые нестыковки в бухотчетности сигнализируют об ошибках и могут привести к модификации аудиторского заключения. Чтобы научиться составлять отчетность без ошибок, приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила». Он состоится 19 марта в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год. Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ. Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности. Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:

состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;

изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;

правила зачета между показателями отчетности;

условия для признания отчетности достоверной.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 19 марта в 11:00 мск!