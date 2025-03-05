⚡️ Итоги дня: импорт картофеля вырастет почти в два раза, «Яндекс» создал три нейросети для учителей, а в Китае испытывают «искусственное солнце»

СДЭК запустил сервис отправки товаров на склады Amazon. Теперь интернет-магазины могут доставлять заказы на склады крупнейшей международной платформы, используя его инфраструктуру.

Выборг попал в рейтинг наиболее дорогостоящих направлений для путешествий в России в марте 2025 года. За каждые сутки в местных гостиницах туристы платят в среднем 8 тыс. рублей и остаются на пять ночей.

8 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной. В том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Из-за низкого урожая картофеля в РФ в 2024 году импорт по итогам сезона вырастет почти в два раза. Большими партиями уже завозят египетский картофель. По данным Росстата на 24 февраля средние розничные цены составляли 61,74 рублей за кг.

Китай запустил тестовый поезд в Россию через Монголию. По итогам опытной поездки будет принято решение о возможности эксплуатации китайского подвижного состава на инфраструктуре российских железных дорог и курсировании этого поезда на регулярной основе. Маршрут такой: Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно.

«Яндекс» выпустил три ИИ-помощника для учителей и преподавателей. Один создает проверочные тексты, другой — проверяет тексты обучающихся, а последний создан для учителей информатики.

Российские инженеры создали искусственный интеллект, который сможет выявлять финансовое мошенничество. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Neutrosophic Science.

Американская корпорация Google анонсировала досрочный выпуск новой версии операционной системы для смартфонов Android. Это будет в июне 2025 года. Разработку покажут на конференции 20 мая.