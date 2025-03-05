В честь 8 Марта разыгрываем билет на конференцию «БухВесна-2025» — участвуйте!

Для участия в розыгрыше нужно всего лишь подписаться на наш телеграм-канал с конференциями и нажать кнопку «Хочу на конференцию». Итоги подведем 10 марта.

«Клерк» запускает розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события.

Мы подарим онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Участие в мероприятии — уникальная возможность прокачать свои знания и задать вопросы экспертам.

Чтобы получить свой билет, нужно:

Подписаться на наш телеграм-канал «Клерк.Конференции». Нажать кнопку «Хочу на конференцию» под этим постом. И ждать результатов розыгрыша!

10 марта программа случайным образом выберет победителя, который получит бесплатный онлайн-билет на главное бухгалтерское событие этой весны. Желаем удачи!