В честь 8 Марта разыгрываем билет на конференцию «БухВесна-2025» — участвуйте!

«Клерк» запускает розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события.
Мы подарим онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Участие в мероприятии — уникальная возможность прокачать свои знания и задать вопросы экспертам.
Чтобы получить свой билет, нужно:
Подписаться на наш телеграм-канал «Клерк.Конференции».
Нажать кнопку «Хочу на конференцию» под этим постом.
И ждать результатов розыгрыша!
10 марта программа случайным образом выберет победителя, который получит бесплатный онлайн-билет на главное бухгалтерское событие этой весны. Желаем удачи!
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