К торгам криптовалютой планируют допустить суперквалифицированных инвесторов

Минфину и Центробанку предстоит определить новую категорию инвесторов и установить для них правила работы с криптовалютой.

В рамках экспериментально-правового режима Минфин и Центробанк собираются запустить торги цифровой валютой.

Сделки с криптовалютой смогут заключать только суперквалифицированные инвесторы. Властям еще предстоит определить критерии этого нового статуса. Торги запустят при наличии трех факторов.

«Три фактора, то, о чем я сказал: экспериментальный режим, суперквалифицированные инвесторы и закрытие всех рисков. Если все эти три фактора сложатся, тогда возможно появится какое-то уже предложение, и мы с ним выйдем на площадку правительства, пока это дискуссия внутри Минфина совместно с Центробанком и участниками», — сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

С 1 сентября 2024 года начал действовать закон от 08.08.2024 № 223-ФЗ, который позволяет проводить трансграничные расчеты в криптовалюте, а также вести биржевые торги цифровой валютой, но в рамках экспериментального режима.