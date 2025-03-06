С 1 апреля 2024 года иностранные права можно обменять на российские без автошколы. И это лайфхак

В России появилась легальная лазейка для получения водительских прав без автошколы (например, в Турции, Грузии, Киргизии), а затем обменять их на российские.

С 1 апреля 2024 года в России вступило в силу положение, позволяющее гражданам получать водительские удостоверения на основании иностранных прав, полученных за рубежом.

Новая схема базируется на пункте 18.3 статьи 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения», согласно которому российские водительские удостоверения теперь могут выдаваться на основании иностранных прав.

Любой гражданин России может отправиться за границу, например, в Турцию, Белоруссию, Киргизию или Таиланд, и получить там водительские права без необходимости проходить обучение в автошколе. Это намного проще и дешевле. Затем водитель возвращается в Россию и просто меняет иностранные права на российские.

При замене иностранного удостоверения на российское необходимо лишь предоставить медицинскую справку и сдать теоретический экзамен, практическая часть и обучение в автошколе не требуются.

Таким образом можно получить права категорий A, B, M (для мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей), а также подкатегории A1 и B1 (легкие мотоциклы, квадроциклы и трициклы).

Некоторым гражданам тяжело сдать практический экзамен в ГАИ, поэтому они отправляются за границу, где проходят только практическую часть. В России остается сдать теорию, что сделать значительно проще.

Однако есть нюансы: в Белоруссии и Казахстане для сдачи экзамена все равно потребуется справка из автошколы и вид на жительство. В Армении можно не проходить обучение, но ВНЖ также необходим. А вот в Грузии документ о прохождении автошколы не требуется, однако, как и везде, нужна медицинская справка.