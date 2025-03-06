⚡️ Итоги дня: в Вологде передумали запрещать мигрантам работать на стройке, бренд «Я РУССКИЙ» отказались регистрировать, а машинисту готовы платить 690 тысяч

Треть россиян увеличила траты на шопинг в 2025 году. Размер ежемесячного бюджета на шопинг у трети россиян составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (32%), причем только за последние три месяца каждый пятый (21%) пожаловался, что вышел за рамки этой суммы.

Федеральная антимонопольная служба должна установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении.

Вологодский губернатор передумал запрещать мигрантам работать на стройке. Компания «Северсталь» возьмет на себя все обязательства по трудоустройству жителей области в приоритетном порядке, также она в кратчайшие сроки перевезет иностранных рабочих из хостелов в строительный городок.

Певец SHAMAN хочет зарегистрировать бренд «Я РУССКИЙ», чтобы защитить россиян от недобросовестных предпринимателей и некачественных товаров. Роспатент ему отказал. Первая заявка касалась использования бренда для производства и продажи алкогольной продукции, вторая — для выпуска различных товаров, включая бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие изделия.

Студенты в Санкт-Петербурге не смогли получить стипендию из-за кибератаки. Сейчас специалисты устраняют последствия взлома и нарушения работоспособности информационной системы СПбГУ. Стипендию обещают перевести 6 марта.

79 регионов хотят списать задолженность по бюджетным кредитам. 18 регионов уже обратились за ресурсами на сумму 17 млрд рублей для достижения национальных целей развития.

Наиболее высокие зарплаты в январе-марте в регионе, по данным HeadHunter, предложили компании отрасли тяжелого машиностроения. Например, в Челябинске ищут машиниста самоходок на зарплату в 690 тыс. рублей.

За период с 2023 по 2024 год включительно хакеры со всего мира украли данные более 2,3 млн банковских карт, используя вредоносные программы для кражи личной информации пользователей.

«Яндекс» откроет для 1 млн блогеров доступ к монетизации контента. Авторы сами решат, информацией о каких товарах и брендах делиться, выбирая подходящие по тематике каналы и пользователей с соответствующими интересами. Для участия нужно зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров.

В России начали производить кроссоверы под маркой Rosva Motors. Автомобили начнут выпускать на заводе в Калуге. Подробностей о моделях Rosva Motors пока нет, опытные партии выпускаются без указания конкретной модели.