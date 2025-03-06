🌼 Дарим букеты знаний! Главная акция на «Клерке» к 8 Марта

В честь праздника мы дарим нашим прекрасным бухгалтерам букеты из обновленных курсов повышения квалификации и профпереподготовки, а также онлайн-курсов. Поторопитесь — успейте воспользоваться акцией, пока она в самом цвету! Старт потока 15 марта.

Пока мужчины выбирают тюльпаны и мимозы, мы решили собрать букеты, которые никогда не завянут и подарят вам не только приятные эмоции, но и откроют перед вами новые карьерные горизонты. Скорее выбирайте курсы на свой вкус и записывайтесь на обучение!

Каталог курсов

Скидки действуют до 8 марта!

Курсы повышения квалификации и профпереподготовки с дипломом

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 70% (действует до 8 марта): 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 15 марта.

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Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность

На курсе вы научитесь применять действующие ФСБУ и подготовитесь к работе с новыми стандартами, сможете без ошибок составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 68% (действует до 8 марта): 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

Старт потока 15 марта.

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Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 69% (действует до 8 марта): 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 15 марта.

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Онлайн-курсы для бухгалтера

Вам не нужен диплом бухгалтера, не надо ждать новый поток обучения, приступить к учебе вы можете сразу после оплаты.

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 67% (действует до 8 марта): 4 200 рублей вместо 12 700 рублей.

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Работа с ЭДО

Вы научитесь создавать и подписывать документы в ЭДО, настраивать кадровый и корпоративный ЭДО, составлять отчетность и обмениваться данными с госорганами. После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО —ускорите процесс согласования и подписания документов.

Цена со скидкой 74% (действует до 8 марта): 4 200 рублей вместо 15 900 рублей.

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Получите курс профпереподготовки бесплатно!

Научитесь по новым правилам рассчитывать зарплату, НДФЛ и страховые взносы, заполнять новые формы отчетности на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

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