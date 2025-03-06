Эксперимент по старту бизнеса онлайн продлили на год

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 01.03.2025 № 248, по которому эксперимент по запуску сервиса «Старт бизнеса онлайн» продлили еще на год, до 1 марта 2026 года.
Сервис «Старт бизнеса онлайн» позволяет удаленно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного присутствия, а также открыть в банке расчетный счет для компании или ИП.
«Продление срока эксперимента необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала», — сказано на сайте Минфина.
Сервис дополнят новыми опциями. Предприниматели смогут выбрать оператора фискальных данных и электронного документооборота. Комплексная услуга будет доступна при регистрации физлиц в качестве ИП, а также тем, кто хочет создать ООО с единственным учредителем, который одновременно будет и генеральным директором.
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