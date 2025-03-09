Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 4 марта 2025 года Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на Домклик. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1,0-1,5 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса.

Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п. п. Таким образом минимальная ставка:

на первичную недвижимость — равна 28,2%;

на вторичную — 27,6%.

Если первоначальный взнос в диапазоне от 20 до 50%, снижение ставки составляет 1,0 п. п. Соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость 28,7%, на вторичную — 28,1%.

Сбер заявил, что первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Это решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года.

За январь и неполный февраль банк выдал, по уточненным данным, почти 45 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 194 млрд рублей.