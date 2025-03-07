До 31 марта нужно сдать отчетность в ГИРБО

Сдать обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности в ГИРБО должны даже компании, которые имеют право ограничить доступ к этой информации.

Компании должны до 31 марта 2025 года представить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год в ГИРБО. Документы сдают в налоговый орган по месту нахождения фирмы. Информацию нужно заполнить в формате, который утвержден приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

Если отчетность подлежит обязательному аудиту, то к ней прикладывают заключение в виде электронного документа. Его можно сдать отдельно от отчетности, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. Наименование файла аудиторского заключения должно начинаться с NO_BUHAZ.

«От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются, в частности, организации бюджетной сферы, религиозные организации, организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне», — сказано на сайте ФНС.

Компании, у которых есть основания ограничить доступ к бухотчетности, все равно должны представить обязательный экземпляр в ГИРБО, а в налоговую подать заявление по форме из приказа ФНС от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.

За непредставление бухгалтерской отчетности компанию оштрафуют, а должностных лиц привлекут к административной ответственности.