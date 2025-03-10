Как бухгалтеры ошибаются в налоговых платежках

Об ошибках бухгалтеров в платежках на уплату налогов рассказали в региональном УФНС.
Вместо ИНН получателя (7727406020), а именно МИ по управлению долгом, зачастую указывается ИНН самой организации-плательщика либо третьего лица.
Вместо КБК ЕНП 18201061201010000510 иногда указывают КБК конкретных налогов.
Почему-то часто организации в платежках указывают совершенно несвойственный им КБК 18210102040010000110 – фиксированный НДФЛ иностранцев на патенте, работающих у физлиц.
Еще часто в платежках указывают номер счета получателя территориального органа Федерального казначейства, вместо номера счета УФК по Тульской области (40102810445370000059).
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