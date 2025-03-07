🔥⚡Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»

В программе курса более 300 видеоуроков, инструкции и шаблоны новой отчетности. Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет, освоите управленку и ЭДО, узнаете, как строить финансовые модели бизнеса, работать с кадрами и настраивать обновленный 1С. Станете универсальным специалистом, сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль и землю, заново изучать 1С и нововведения в НК и ТК РФ.

Подробно все изменения 2025 года по налогам, учету и составлении отчетности — мы собрали в новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

В программе более 300 видеоуроков, большое количество актуальных шаблонов и форм документов.

На курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025, получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль.

Узнаете, как оставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность, работать в новой конфигурации 1С, вести управленческий учет и проводить финансовый анализ. Сможете выбрать безопасный метод налоговой оптимизации, снизить нагрузку на бизнес и уберечь его от штрафов и проблем с налоговой.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за 33 000 14 900 рублей.

Старт потока 1 апреля.

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