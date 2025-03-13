Дробление бизнеса

Эксперт: дробление будут пресекать и на лимите УСН 60 млн рублей

В 2025 и 2026 годах налоговики будут активно отслеживать и пресекать дробление бизнеса.
Эксперт: дробление будут пресекать и на лимите УСН 60 млн рублей

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Спикер предупредила, что дробление будут пресекать:

  • и на лимите УСН 450 млн руб. — когда идет уклонение от перехода на общую

    систему налогообложения;

  • и на лимите 60 млн руб. — когда идет уплата НДС вместе с УСН.

«Многие думают, что будут продажи расти, открою ИП на брата/свата и не буду платить НДС. Но нет, так не получится», — развеяла миф Шедис.

Она примела маркеры для отслеживания в отношении торговли на маркетплейсах:

  • единые контактные данные в карточках;

  • единые IP-адреса при входе и работе в личных кабинетах;

  • одинаковые карточки товаров;

  • перемещение карточек между кабинетами;

  • одинаковые бренды;

  • появление такой же карточки товаров на другом юрлице при приближении к лимитам УСН.

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