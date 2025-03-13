Эксперт: дробление будут пресекать и на лимите УСН 60 млн рублей

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Спикер предупредила, что дробление будут пресекать:
и на лимите УСН 450 млн руб. — когда идет уклонение от перехода на общую
систему налогообложения;
и на лимите 60 млн руб. — когда идет уплата НДС вместе с УСН.
«Многие думают, что будут продажи расти, открою ИП на брата/свата и не буду платить НДС. Но нет, так не получится», — развеяла миф Шедис.
Она примела маркеры для отслеживания в отношении торговли на маркетплейсах:
единые контактные данные в карточках;
единые IP-адреса при входе и работе в личных кабинетах;
одинаковые карточки товаров;
перемещение карточек между кабинетами;
одинаковые бренды;
появление такой же карточки товаров на другом юрлице при приближении к лимитам УСН.
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