Эксперт: дробление будут пресекать и на лимите УСН 60 млн рублей

В 2025 и 2026 годах налоговики будут активно отслеживать и пресекать дробление бизнеса.

Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Спикер предупредила, что дробление будут пресекать:

и на лимите УСН 450 млн руб. — когда идет уклонение от перехода на общую систему налогообложения;

и на лимите 60 млн руб. — когда идет уплата НДС вместе с УСН.

«Многие думают, что будут продажи расти, открою ИП на брата/свата и не буду платить НДС. Но нет, так не получится», — развеяла миф Шедис.

Она примела маркеры для отслеживания в отношении торговли на маркетплейсах:

единые контактные данные в карточках;

единые IP-адреса при входе и работе в личных кабинетах;

одинаковые карточки товаров;

перемещение карточек между кабинетами;

одинаковые бренды;

появление такой же карточки товаров на другом юрлице при приближении к лимитам УСН.

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