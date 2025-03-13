Декларация по НДС

Эксперт дала расшифровку кодов ошибок в декларации по НДС

После сдачи декларации по НДС налоговики часто присылают требования о подаче пояснений. Все выявленные расхождения указаны в виде кодов в приложении к требованию.
Эксперт дала расшифровку кодов ошибок в декларации по НДС

В ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов Надежда Самкова рассказала, какие нестыковки налоговики находят в НДС-декларациях.

Смотрите коды ошибок в таблице.

Код ошибки

Какие данные не стыкуются

Почему возникла ошибка

 

1

Из декларации компании и контрагента

  • Контрагент не отразил в декларации счет-фактуру с аналогичными реквизитами или ошибся в реквизитах счета-фактуры.

  • Партнер не отчитался за аналогичный квартал или сдал нулевую декларацию.

  • Ошибка в реквизитах счета-фактуры не позволяет сопоставить данные деклараций продавца и покупателя

2

В разделах 8-9 или 8.1-9.1 внутри декларации

  • Одну и ту же операцию отразили и в книге покупок, и в книге продаж, но данные не соответствуют друг другу

3

Между разделами 10 и 11 внутри декларации посредника

  • Посредник неверно заполнил часть 1 или 2 журнала учета счетов-фактур.

Например, в графе 4 части 2 журнала учета счетов-фактур он указал реквизиты счета-фактуры продавца, которые не совпадают с графой 12 части 1 журнала

4

В разделах 8-9 или 8.1-9.1 внутри декларации

  • Неверно заполнили отдельные графы книги покупок, книги продаж или доплистов к ним

5

В разделах 8-12 в дате счета-фактуры

  • Не указали дату счета-фактуры.

  • Дата счета-фактуры превышает отчетный период, за который подали декларацию.

6

В разделах 8-8.1 декларации заявили вычет за пределами 3 лет

  • Покупатель заявил вычет по счету-фактуре по истечении 3 лет со дня, когда принял товары, работы, услуги или имущественные права на учет.

  • Продавец заявил вычет по авансовому счету-фактуре по истечении 3 лет, когда начислил «авансовый» НДС.

7

В разделах 8-8.1 декларации заявили вычет по счету-фактуре, который составили до даты госрегистрации организации

  • Покупатель заявил вычет по счету-фактуре от незарегистрированного контрагента.

  • Поставщик не подтвердил, что реализовывал по данному счету-фактуре товары, работы, услуги или имущественные права.

  • Продавец ошибочно выставил счет-фактуру, дата которого раньше дня его регистрации.

8

В разделах 8-12 декларации указали неправильный код вида операции

  • Перепутали коды видов операции

 

9

В разделах 9-9.1 декларации ошибка при аннулировании записей

  • Сумма НДС с отрицательным значением превышает сумму НДС, которую указали в записи по аннулированному счету-фактуре.

  • Нет записи по аннулированному счету-фактуре.

Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!

Начать дискуссию