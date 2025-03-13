Эксперт дала расшифровку кодов ошибок в декларации по НДС
После сдачи декларации по НДС налоговики часто присылают требования о подаче пояснений. Все выявленные расхождения указаны в виде кодов в приложении к требованию.
В ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член палаты налоговых консультантов Надежда Самкова рассказала, какие нестыковки налоговики находят в НДС-декларациях.
Смотрите коды ошибок в таблице.
Код ошибки
Какие данные не стыкуются
Почему возникла ошибка
1
Из декларации компании и контрагента
Контрагент не отразил в декларации счет-фактуру с аналогичными реквизитами или ошибся в реквизитах счета-фактуры.
Партнер не отчитался за аналогичный квартал или сдал нулевую декларацию.
Ошибка в реквизитах счета-фактуры не позволяет сопоставить данные деклараций продавца и покупателя
2
В разделах 8-9 или 8.1-9.1 внутри декларации
3
Между разделами 10 и 11 внутри декларации посредника
Например, в графе 4 части 2 журнала учета счетов-фактур он указал реквизиты счета-фактуры продавца, которые не совпадают с графой 12 части 1 журнала
4
В разделах 8-9 или 8.1-9.1 внутри декларации
5
В разделах 8-12 в дате счета-фактуры
Не указали дату счета-фактуры.
Дата счета-фактуры превышает отчетный период, за который подали декларацию.
6
В разделах 8-8.1 декларации заявили вычет за пределами 3 лет
Покупатель заявил вычет по счету-фактуре по истечении 3 лет со дня, когда принял товары, работы, услуги или имущественные права на учет.
Продавец заявил вычет по авансовому счету-фактуре по истечении 3 лет, когда начислил «авансовый» НДС.
7
В разделах 8-8.1 декларации заявили вычет по счету-фактуре, который составили до даты госрегистрации организации
Покупатель заявил вычет по счету-фактуре от незарегистрированного контрагента.
Поставщик не подтвердил, что реализовывал по данному счету-фактуре товары, работы, услуги или имущественные права.
Продавец ошибочно выставил счет-фактуру, дата которого раньше дня его регистрации.
8
В разделах 8-12 декларации указали неправильный код вида операции
9
В разделах 9-9.1 декларации ошибка при аннулировании записей
Сумма НДС с отрицательным значением превышает сумму НДС, которую указали в записи по аннулированному счету-фактуре.
Нет записи по аннулированному счету-фактуре.
Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!
Начать дискуссию