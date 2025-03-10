Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Правительство утвердило еще три новые особые экономические зоны

Новые ОЭЗ появятся в Вологодской, Московской и Новосибирской областях. Каждая из них привлечет больше 8 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о создании новых особых экономических зон в Вологодской, Московской и Новосибирской областях.

Резидентами новой промышленно-производственной ОЭЗ «Вологодская» станут шесть компаний. Они будут производить мебель, подшипники, лампы низкого давления, стройматериалы. Объем инвестиций составит более 8,7 млрд рублей, а число рабочих мест — 788. Об этом сказано на сайте кабмина.

В ОЭЗ Новосибирской области планируют работать пять компаний, которые вложат 9,2 млрд рублей и создадут более 700 рабочих мест. Там запустят проекты по созданию двух транспортно-логистических центов, построят завод тротуарной плитки, а также предприятие по производству электротехники.

Особая экономическая зона в Подмосковье «Большой Серпухов» привлечет 8 млрд рублей и семь инвестиционных проектов. Это позволит создать почти 900 рабочих мест. Инвесторы начнут производить лекарства, автономные устройства пожаротушения, создадут оборудование для исследования ДНК.

Дмитрий Махлин
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Комментарии

1
  • Marina2022

    Вологодская область что-то последнее время зажигает. И запрет алкоголя, и запрет абортов, и опричнина. А теперь еще и экономическая зона. Чудный регион.