Обзоры для бухгалтера

Самые частые ошибки в отчетности, реестр МСП, командировочные и больничные в 2025 году: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024г.: опыт и советы аудитора. Конспект вебинара с видео.

  2. В каких случаях нужно отправить в СФР опись АДВ-6-1 и как ее заполнить. Мини-курс.

  3. Реестр МСП: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Мини-курс.

  4. Как проверить, правильно ли СФР начислил пособие по больничному в 2025 году. Мини-курс.

  5. Как рассчитать и выплатить командировочные по правилам 2025 года. Мини-курс.

  6. Когда и кто должен проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Мини-курс.

  7. Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка.

  8. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года.

  9. Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры.

  10. По какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году: примеры расчета.

  11. Как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных: примеры.

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