Несоблюдение контрольных соотношений из письма ФНС при заполнении декларации НДС не критично

ФНС разработала новые контрольные соотношения к декларации. Их количество увеличилось с 57 до 65.

Согласно письму ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@, в соотношения 1.7 и 1.11 добавили новые строки: 021, 022, 031, 032, 033 и 034 раздела 3 декларации. В них указывают основные и расчетные ставки НДС.

Также ФНС установила новые соотношения – 1.62 и 1.63. Они связаны с проверкой сведений в приложении 1 к разделу 9 декларации.

Соотношение 1.62: «ст. 031 прил. 1 к р. 9 + сумма ст. 261 прил. 1 к р. 9 дНДС = ст. 321 прил. 1 к р. 9 дНДС, если левая часть равенства > правой». Соотношение 1.63: «ст. 032 прил. 1 к р. 9 + сумма ст. 262 прил. 1 к р. 9 дНДС = ст. 322 прил. 1 к р. 9 дНДС, если левая часть равенства > правой».

Несоблюдение контрольных соотношений из указанного письма ФНС не критично, считает Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, автор статей. Про это она рассказала на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

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Декларацию инспекторы примут, но вправе потребовать по ошибкам в декларации подать пояснения или внести в нее в установленный срок исправления. Все зависит от того, какое соотношение нарушили. Если своевременно не подать пояснения на ошибки или уточненку, инспекторы могут оштрафовать, а в отдельных случаях — доначислить налог и пени.

ФНС часто присылает требования о подаче пояснений. Чаще всего инспекция требует пояснить:

льготируемые операции, которые отражены в декларации;

расхождения в декларации.

Пояснения нужно составить по расхождениям, которые указаны в требовании инспекции или в приложении к нему.

Все выявленные расхождения инспекция укажет в виде кодов в приложении к требованию. При этом каждой операции она присвоит отдельный код ошибки.