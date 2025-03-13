При использовании электронной подписи руководителя есть преимущества и очевидные недостатки

При использовании электронной подписи единоличного директора-учредителя вся ответственность лежит на ее владельце.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов «Такском», специалист по МЧД, активный участник вебинаров и конференций в области МЧД, эксперт Ассоциации «РОСЭУ» — назвал основные преимущества и недостатки использования электронной подписи единоличного исполнительного органа.

Основное преимущество в то, что это простое и привычное решение. Но есть и недостатки использования ЭП ЕИО. Это:

нарушение норм безопасности;

сложно или невозможно найти ответственного;

невозможно управлять доступом;

повышенная нагрузка на ЭП директора;

вся ответственность на владельце ЭП.

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