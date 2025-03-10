💡 Физлица могут майнить цифровую валюту в пределах 6 000 киловатт-часов в месяц

Налоговики напомнили правилах учета операций с цифровой валютой. Отчетность по майнингу можно подать через личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

Для подачи отчета требуется заполнить форму «Майнинг цифровой валюты» в личном кабинете юрлица или воспользоваться разделом «Жизненные ситуации» в ЛК ИП. Доступ к функционалу возможен только при наличии квалифицированной электронной подписи.

УФНС напоминает, что майнинговая деятельность считается легальной с момента включения компании или ИП в специальный реестр. Для этого необходимо направить заявление через сервис «МайнингРеестр» на сайте ФНС, приложив соглашение с оператором майнинговой инфраструктуры и договор с энергоснабжающей организацией.

Физические лица могут майнить без регистрации в реестре, если ежемесячное потребление электроэнергии не превышает 6 000 кВт-ч. Подробности о порядке уплаты налогов и подачи отчетности доступны в специальном разделе сайта ФНС.

Ранее мы сообщали, что отчет о майнинге цифровой валюты можно подать только одним способом.