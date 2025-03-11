⚡️ Итоги дня: в Калининграде возобновили производство BMW, пиво подорожает на 10-15%, а у ЦБ хотят отсудить больше 50 млн за «Ежика в тумане»

Продажи iPhone в России упали в 1,5 раза. В январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го продажи iPhone снизились на 43% — почти в 1,5 раза. При этом онлайн-продажи смартфонов в РФ в штуках сократились почти на 9% — до 1,04 млн штук.

«Балтика» и Московская пивоваренная компания заявили о подорожании продукции на 10-15%. Ранее аналогичные шаги предприняли «Объединенные пивоварни» и AB InBev Efes. Основными причинами роста цен называют повышение акцизов и нестабильность валютного курса, так как значительная часть сырья закупается за границей.

В Россию начнут завозить пиво из Доминиканы. Из-за десятикратного увеличения пошлин на импорт из ЕС российские дистрибьюторы обращаются к производителям из «экзотических» стран.

Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на X. 58% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, 31% столкнулись с трудностями при входе на сайт, у 11% не было соединения с сервером.

Суд в Москве оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов. Что именно стало причиной для штрафа, в суде не уточнили.

Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа. Функция доступна для заказов, которые доставляются Ozon. Исключениями станут товары из-за рубежа, крупногабаритные товары, Ozon Fresh.

В Москве с торгов продадут ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Торговый центр был построен в 2007 году. Начальная цена лота — почти 21,7 млрд рублей. Провести аукцион планируют 12 марта.

На торги выставили картину Энди Уорхола «Иланг-иланг». Полотно было создано в 1976 году и считается редким на арт-рынке, работу предварительно оценили на торгах в $30-50 тысяч.

Калининградский «Автотор» возобновил производство кроссоверов BMW X5 и X6. Детали для них лежали на предприятии с весны 2022 года.