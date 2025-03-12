Суд обязал включать материальную помощь в базу по взносам на травматизм

Матпомощь сотрудникам на лечение и операции должна учитываться при расчете страховых взносов на травматизм. К такому выводу пришли суды в споре между компанией и СФР.

Поводом стал конфликт из-за доначисления фондом взносов, пеней и штрафа компании. Она настаивала, что выплаты не стимулирующие и не связаны с трудовыми обязанностями, а потому не должны облагаться взносами на травматизм. А помощь направлена исключительно на поддержку при тяжелых жизненных обстоятельствах и не закреплена в трудовых договорах.

Первая инстанция и апелляция отклонили доводы организации. Суды указали, что выплаты производились в рамках трудовых отношений и не входят в перечень необлагаемых сумм.

Согласно постановлению 16-го ААС от 13.02.2025 № 16АП-4656/2024 по делу № А63-8605/2024, материальная помощь свыше 4 000 рублей за расчетный период относится к доходам, с которых необходимо перечислять взносы.