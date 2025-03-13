ЦБ предложил трехлетний эксперимент для сделок с криптовалютой

Банк России подготовил предложения по запуску трехлетнего эксперимента, который разрешит ограниченному кругу инвесторов совершать сделки с криптовалютами при выполнении строгих финансовых критериев.

ЦБ направил в Правительство предложения по регулированию криптовалютных операций через экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на 3 года. Участие в нем будет доступно только «особо квалифицированным» инвесторам:

физическим лицам с инвестициями в ценные бумаги и депозиты свыше 100 млн рублей или годовым доходом более 50 млн рублей ;

компаниям, имеющим статус квалифицированных инвесторов.

Для финансовых организаций, планирующих работать с криптоактивами, будут установлены специальные регуляторные требования.

Режим направлен на повышение прозрачности рынка, формирование стандартов услуг и расширение возможностей для инвесторов, готовых брать на себя повышенные риски.

ЦБ подчеркнул, что криптовалюты не гарантируются государством, основаны на алгоритмах и отличаются высокой волатильностью.

Регулятор также предложил запретить расчеты между резидентами в цифровых валютах вне ЭПР и установить ответственность за нарушение этого правила.

Вне эксперимента квалифицированные инвесторы смогут вкладываться в расчетные производные инструменты, ценные бумаги и цифровые активы, привязанные к стоимости криптовалют, но без их физической поставки.