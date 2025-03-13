ЦБ предложил трехлетний эксперимент для сделок с криптовалютой

ЦБ направил в Правительство предложения по регулированию криптовалютных операций через экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на 3 года. Участие в нем будет доступно только «особо квалифицированным» инвесторам:
физическим лицам с инвестициями в ценные бумаги и депозиты свыше 100 млн рублей или годовым доходом более 50 млн рублей;
компаниям, имеющим статус квалифицированных инвесторов.
Для финансовых организаций, планирующих работать с криптоактивами, будут установлены специальные регуляторные требования.
Режим направлен на повышение прозрачности рынка, формирование стандартов услуг и расширение возможностей для инвесторов, готовых брать на себя повышенные риски.
ЦБ подчеркнул, что криптовалюты не гарантируются государством, основаны на алгоритмах и отличаются высокой волатильностью.
Регулятор также предложил запретить расчеты между резидентами в цифровых валютах вне ЭПР и установить ответственность за нарушение этого правила.
Вне эксперимента квалифицированные инвесторы смогут вкладываться в расчетные производные инструменты, ценные бумаги и цифровые активы, привязанные к стоимости криптовалют, но без их физической поставки.
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