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Трудовые отношения

Суды подтвердили право работодателей на свободный выбор кандидатов при повышении в должности

Три судебные инстанции отказали специалисту, который оспаривал отказ в переводе на вышестоящую позицию, подчеркнув свободу кадровых решений компаний.

Суды не нашли нарушений в действиях работодателя, отказавшего сотруднику в переводе на свободную вышестоящую должность. Специалист обратился в суд, посчитав отказ дискриминацией, однако инстанции поддержали компанию.

Как следует из материалов дела, работник заявлял о преимущественном праве занять освободившуюся позицию, ссылаясь на свой опыт и квалификацию. Однако суды указали, что даже наличие подходящих профессиональных качеств не обязывает работодателя автоматически переводить сотрудника.

Кадровые решения, включая повышение, остаются правом компании, а взятие на конкретную должность — ее свободным выбором. Такова позиция суда, изложенная в определение 8-го КСОЮ от 04.02.2025 № 88-1841/2025.

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Ольга Ульянова
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