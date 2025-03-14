На Колыме создадут территорию опережающего развития

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах сделать в Магаданской области территорию опережающего развития (ТОР).

В регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона с объемом вложений больше 200 млрд рублей. За это время компании создали около 12 тыс. рабочих мест. Однако теперь нужны новые условия для инвесторов.

«Думаю, это отличная новость для предприятий Магаданской области. Мы посещали этот регион в августе и видели очень большое количество компаний, предприятий, бизнесменов, которые хотят продолжать здесь работать и улучшать свой край», — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что благодаря ТОР инвесторы получают налоговые и таможенные льготы, а также им в упрощенном порядке предоставляют земельные участки и инфраструктуру.