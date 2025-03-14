На Колыме создадут территорию опережающего развития

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах сделать в Магаданской области территорию опережающего развития (ТОР).
В регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона с объемом вложений больше 200 млрд рублей. За это время компании создали около 12 тыс. рабочих мест. Однако теперь нужны новые условия для инвесторов.
«Думаю, это отличная новость для предприятий Магаданской области. Мы посещали этот регион в августе и видели очень большое количество компаний, предприятий, бизнесменов, которые хотят продолжать здесь работать и улучшать свой край», — сказал Михаил Мишустин.
Также он добавил, что благодаря ТОР инвесторы получают налоговые и таможенные льготы, а также им в упрощенном порядке предоставляют земельные участки и инфраструктуру.
Комментарии5
Пятьсот километров тайга, не видно в округе селений, машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени.
Высокий темп, ничего не скажешь
ну почему нет? лесозаготовки + ж/д магадан - китай . ж/д в тайге строить - ресурсы есть, опыт тоже остался)
Лес китайцы и без нас срубят, а ж/дорога, - тоже кстати найдутся строчки: дорогу построили быстро, она пронеслась как стрела, а груда костей заключенных вся кровью была полита
Зона, ничего не скажешь.
- Вот будете у нас на Колыме...