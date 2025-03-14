За пять лет рынок e-commerce вырос с 1,7 до 12,6 трлн рублей

Сейчас темпы роста оборотов крупных маркетплейсов замедляются. Это связано с эффектом низкой базы, с дефицитом складов и ограничением потребительских кредитов.

С 2019 по 2024 год российский рынок онлайн-торговли вырос в 7,5 раза — с 1,7 до 12,6 трлн рублей. Доля e-commerce в общей розничной торговле увеличилась с 5% до 23%.

Рынок электронной коммерции увеличился за счет роста оборотов универсальных маркетплейсов. За пять лет показатель стал в 20 раз больше, а доля увеличилась в 2,8 раза — с 23% до 64%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Сейчас темпы роста маркетплейсов замедляются. В 2024 году этот показатель составил 54%, а раньше ежегодный прирост оборота превышал 100%. Такие результаты связывают с эффектом низкой базы, а также с дефицитом логистической инфраструктуры у маркетплейсов и ограничением потребительского кредитования.