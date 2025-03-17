Отсутствие деятельности освобождает от подачи декларации по туристическому налогу

Владельцы гостиниц, хостелов и других средств размещения, включенных в федеральный реестр, но не ведущих деятельность по временному заселению, освобождаются от обязанности подавать декларацию по туристическому налогу за неиспользуемые объекты.

Объектом налогообложения туристическим налогом признается фактическое оказание услуг размещения. Если в течение налогового периода деятельность не велась, данные по соответствующему объекту исключают из отчетности. Это касается как юридических лиц, так и ИП, владеющих средствами размещения на законных основаниях.

ФНС в письме от 13.03.2025 № СД-4-3/2818@ подтвердила, что отсутствие операций по временному проживанию исключает необходимость отражения объекта в декларации. Позиция согласована с Минфином.

Декларацию по турналогу подают ежемесячно до 25-го числа следующего месяца. Реестр классифицированных средств размещения ведется в соответствии с федеральным законом «Об основах туристской деятельности».