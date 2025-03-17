Минфин выпустил разъяснения по основным аспектам туристического налога

С января 2025 года в России действует туристический налог, который обязаны уплачивать владельцы средств размещения. В письме Минфина от 28.01.2025 № 03-05-04-06/6985 подчеркивается, что:
Плательщиками признаются организации и физлица, оказывающие услуги временного проживания в гостиницах, включенных в реестр классифицированных объектов, а не лица, которые этими услугами пользуются.
Налоговая база формируется из стоимости услуги без учета НДС и суммы самого турналога.
В налоговую базу не включаются услуги, оказанные льготным категориям граждан при условии подтверждения права на льготу.
Сумма налога определяется в момент полного расчета с клиентом. При обнаружении ошибок в прошлых периодах плательщик вправе сделать перерасчет, если это привело к переплате.
Если оплата за услугу произведена в 2024 году (до вступления в силу гл. 33.1 НК), такая услуга в налогооблагаемую базу не включается.
Выделять сумму налога в расчетных документах не требуется.
Вопросы формирования стоимости услуги по временному проживанию НК РФ не регулирует.
Контроль за правильностью исчисления возложен на налоговые органы.
Декларации по туристическому налогу подают по итогам налогового периода, а документы должны храниться не менее 5 лет.
Начать дискуссию