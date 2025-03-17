Минфин выпустил разъяснения по основным аспектам туристического налога

С января 2025 года в России действует туристический налог, который обязаны уплачивать владельцы средств размещения. В письме Минфина от 28.01.2025 № 03-05-04-06/6985 подчеркивается, что:

Плательщиками признаются организации и физлица, оказывающие услуги временного проживания в гостиницах, включенных в реестр классифицированных объектов, а не лица, которые этими услугами пользуются.

Налоговая база формируется из стоимости услуги без учета НДС и суммы самого турналога.

В налоговую базу не включаются услуги, оказанные льготным категориям граждан при условии подтверждения права на льготу.

Сумма налога определяется в момент полного расчета с клиентом. При обнаружении ошибок в прошлых периодах плательщик вправе сделать перерасчет, если это привело к переплате.

Если оплата за услугу произведена в 2024 году (до вступления в силу гл. 33.1 НК), такая услуга в налогооблагаемую базу не включается.