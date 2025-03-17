ЦОК ОК 17.03 (2) Мобильный
Туристический налог

Минфин выпустил разъяснения по основным аспектам туристического налога

Комментарии ведомства касаются плательщиков налога, определения налоговой базы, а также исчисления налога и представления деклараций.

С января 2025 года в России действует туристический налог, который обязаны уплачивать владельцы средств размещения. В письме Минфина от 28.01.2025 № 03-05-04-06/6985 подчеркивается, что:

  • Плательщиками признаются организации и физлица, оказывающие услуги временного проживания в гостиницах, включенных в реестр классифицированных объектов, а не лица, которые этими услугами пользуются.

  • Налоговая база формируется из стоимости услуги без учета НДС и суммы самого турналога.

  • В налоговую базу не включаются услуги, оказанные льготным категориям граждан при условии подтверждения права на льготу.

  • Сумма налога определяется в момент полного расчета с клиентом. При обнаружении ошибок в прошлых периодах плательщик вправе сделать перерасчет, если это привело к переплате.

  • Если оплата за услугу произведена в 2024 году (до вступления в силу гл. 33.1 НК), такая услуга в налогооблагаемую базу не включается.

  • Выделять сумму налога в расчетных документах не требуется.

Вопросы формирования стоимости услуги по временному проживанию НК РФ не регулирует.

  • Контроль за правильностью исчисления возложен на налоговые органы.

  • Декларации по туристическому налогу подают по итогам налогового периода, а документы должны храниться не менее 5 лет.

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