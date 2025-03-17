Как исправить ошибку в уведомлении по ЕНП

Если ошибка допущена в поле «Сумма налога», то надо сдать новое уведомление с теми же реквизитами обязанности, но с указанием верной суммы.
Если ошибка допущена в иных реквизитах (ИНН/КПП/ОКТМО/КБК), то необходимо сдать новое уведомление с указанием двух обязанностей:
повторить ошибочные реквизиты обязанности, а в поле «Сумма налога» проставить «0»;
указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой налога.
Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
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