Как исправить ошибку в уведомлении по ЕНП

Если вы ошиблись в реквизитах при сдаче ЕНП-уведомления, необходимо представить новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, по которой допущена ошибка.

Если ошибка допущена в поле «Сумма налога», то надо сдать новое уведомление с теми же реквизитами обязанности, но с указанием верной суммы.

Если ошибка допущена в иных реквизитах (ИНН/КПП/ОКТМО/КБК), то необходимо сдать новое уведомление с указанием двух обязанностей:

повторить ошибочные реквизиты обязанности, а в поле «Сумма налога» проставить «0»;

указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой налога.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.