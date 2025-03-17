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Обзоры для бухгалтера

Учет НДС при УСН, коды статистики и последствия несдачи отчетности в Росстат, исполнительная надпись нотариуса и взносы IT-компаний: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3. Конспект вебинара с видео

  2. Правила внутреннего трудового распорядка: зачем нужны, как вносить изменения. Мини-курс

  3. Нулевая декларация по НДС в 2025 году. Мини-курс

  4. Какой баланс должны сдавать малые предприятия за 2024 год. Мини-курс

  5. Для чего нужны коды статистики и как их получить. Мини-курс

  6. Что грозит за несдачу отчетности в Росстат. Мини-курс

  7. Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать

  8. ИП может не платить фиксированные взносы: за какие периоды и по каким документам

  9. Исполнительная надпись нотариуса: как взыскать долг без суда

  10. Можно ли ламинировать документы по закону

  11. Что будет с пониженными взносами IT-компании при аннулировании и повторном получении аккредитации

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